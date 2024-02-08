Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.02.2024 14:39

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi 31 bin öğrenciye eğitim verdi

Türkiye’nin kendi alanında ilk kalite belgesine sahip kurumu olan Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 31 bin 210 öğrenciye bilgilendirme eğitimi verildi.

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi 31 bin öğrenciye eğitim verdi
[Fotograf: İHA]

5 Temmuz’da 2013 yılında faaliyete geçen ve günde yaklaşık 3 bin 500 çağrının karşılandığı Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nden (AÇM) günlük yaklaşık bin vakanın yönetildiği açıklandı.

Denizli 112 AÇM, 2013 yılında aldığı kalite belgesiyle, Türkiye’de kendi alanında ve kamu kuruluşları arasında bu belgeye sahip ilk kurum oldu.

Denizli 112 AÇM, 112 farkındalığını artırmak amacıyla ilkokul, ortaokul, anasınıfı ve yaz Kur'an kurslarında 31 bin 210 öğrenciye bilgilendirme eğitimleri düzenleyip, tanıtım materyalleri dağıtımı yaptı.

Denizli 112 AÇM’nin kendi alanında eğitim çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Yardımcısı Vekili Celalettin Cantürk, “Çağrı karşılayıcı, çağrı yönlendirici, teknisyen, idari personel yanı sıra, çeşitli il ve kurumlara da eğitimler verilmektedir. Avrupa’da ve Türkiye’ de, 112 Tek Acil Numarasının tanıtımını yapmak ve farkındalık düzeyini arttırmak için her yıl 11 Şubat '112 Günü' olarak kutlanmaktadır.Bu kapsamda Denizli 112 Acil Çağrı merkezinde ve ekiplerde özveri ile görev yapan tüm personelin gününü kutlarım” dedi

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Muş'ta özel öğrenciler gönüllerince eğlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
14:59
TCG Burgazada Doğu Akdeniz'de göreve başladı
14:49
Merkez Bankası rezervleri 135,4 milyar dolar oldu
14:37
Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci başladı
14:29
Görgün: Türkiye ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretebilir durumda
14:29
Fotokapanlar kaçak avcıları da izliyor
Geleceğin eczacıları asırlık "Sıhhat Eczanesi"nde yetişiyor
Geleceğin eczacıları asırlık "Sıhhat Eczanesi"nde yetişiyor
FOTO FOKUS
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ