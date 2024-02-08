Deprem farkındalık konferansları tamamlandı

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Cengiz ve Dr. Öğretim Üyesi Bilal Tayfur öğrencilerle bir araya gelerek, deprem farkındalık konferansı gerçekleştirdiler.

Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileriyle konferansta buluşan Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Cengiz, depremle ilgili önemler bilgiler aktardı.

Vali Mustafa Eldivan, kurum müdürleri ve öğretmenler de konferansı ilgiyle takip etti. Gaziler Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulunda düzenlenen deprem farkındalık konferansında, Dr. Öğretim Üyesi Bilal Tayfur tarafından deprem farkındalığı oluşturmaya yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Fen Lisesinde gerçekleşen son konferansta, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Cengiz, depremle ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilerin depremle ilgili bilgilendirildiği konferanslarda, öğretim üyeleri öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladılar. Düzenlenen konferanslarda, öğrencilerin depreme karşı bilinçli ve duyarlı olmaları amaçlandı.