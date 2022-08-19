2022 Afet Tatbikat Yılı etkinlikleri kapsamında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, AFAD görevlileri tarafından deprem başta olmak üzere afet anında doğru davranış şekilleriyle ilgili hastane personeline bilgi verildi.

Tatbikatlar yapıldı

Hastanedeki teorik eğitimin ardından deprem anı uygulamaları, deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet farkındalık eğitimlerinde ve gerçekleştirilen tatbikatlarda toplumun tüm kesimlerine afet bilinci aşılanması hedefleniyor.