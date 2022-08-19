Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 08:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir’de 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Nevşehir’de göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplam 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.
'TAHDİT' kodu bulunan 2 yabancı uyruklu ve ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 5 şahıs olmak üzere toplamda 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Kayseri GGM'ye (Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi.
Ayrıca 11 yabancı uyruklu şahsa 6458 sayılı kanunun 102/6 maddesi uyarınca toplam 14 bin 135TL idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Nevşehir
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