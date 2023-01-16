Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesince görme engelliler için program düzenlendi.

Kent merkezinde bir otomobil firmasının araç sergi alanında, özel sürücü kursunun da desteği ile görme engelliler ilk kez otomobil kullanma keyfini yaşadı. Kurs eğitmenlerinin uyarıları ve kontrolünde otomobil kullanan görme engelliler, korna çalarak yakınlarıyla mutluluğunu paylaştı.

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen; görme, işitme, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklardan dolayı engelli olan tüm vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini, otomobil sürüşü ile onlara farklı duyguları yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında "Gören Gözünüz Biziz" temasıyla yaptıkları etkinlikte, 4 görme engelli ve 21 bedensel, zihinsel olmak üzere toplam 25 engelliye otomobil sürdürdüklerini anlatan Göçmen, "Görme engelli arkadaşlarımıza, hiç otomobil kullanmamış engellilerimize o duyguyu tattırmak istiyoruz." diye konuştu.

Görme engelli 26 yaşındaki Muhammed Emre Yüksel de otomobil kullanırken çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirterek tekrar sürmek istediğini ifade etti.

Necdet Manav da yüzde 90 görme engelli bulunduğunu dile getirerek "Bize bu imkanı veren herkese teşekkür ederim. Otomobili sürerken heyecanlandım, 2007'den beri görme kaybı yaşıyorum. Uzun zaman sonra ilk kez kullanmış oldum." dedi. Kızı Ecem Manav da çok mutlu olduğunu ve babasının kendisini okula götürmesini istediğini anlattı.

Engelli Büşra Özen ise ilk kez otomobil kullandığını aktardı.