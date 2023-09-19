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Güncel
AA 19.09.2023 15:56

Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı

Kırşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı
[Fotograf: AA]

Törende Vali Hüdayar Mete Buhara, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gazi dernekleri adına konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Mutlu Kılıçaslan, canını vatana adayan gaziler için yapılacak hiçbir şeyin, ortaya koydukları eşsiz hizmetlerin dengi, feda ettikleri uzuvların bedeli olamayacağını söyledi.

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