Kırşehir'de farkındalık için 'Deprem anıtı' dikildi

Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanı'na 18 bin 373 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 901 kişinin yaralandığı 17 Ağustos 1999 depremi ve 50 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremine farkındalık oluşturmak için deprem anıtı dikildi.



Cacabey Meydanı'na dikilen kolon içine, depremde hayatını kaybeden çocukların oyuncakları, kitapları, vatandaşların kıyafetleri ve eşyaları yerleştirildi. 'Deprem öldürmez bina öldürür' diyerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 6 Şubat depreminden önce burası 3'üncü derece deprem bölgesiydi. Ama bizler daha önceden çalışmalara başlamıştık. Türkiye'de maalesef 1999 yılından bu tarafa hiç hazırlık yapılmadığını gördük. Daha sonra 6 Şubat depremi başımıza geldi. Şehrin meydanında depreme farkındalık yaratmak için, 'Deprem öldürmez, bina öldürür' düşüncesiyle bu depremleri unutturmamak adına böyle bir çalışma yaptık. Depremin ardından böyle bir çalışma yapmak arkadaşlarımızın fikriydi. 2 ay içinde yapımını tamamlayarak Cacabey Meydanı'na diktik. Yaptığımız anıtın içerisine depremde hayatını kaybeden çocuklarımızın oyuncağı, kitaplarını, vatandaşlarımızın eşyalarını bu kolonun içerisine yerleştirdik ve toplumun düşünmesini, unutmamasını sağlamak istedik diye konuştu.



"Eski binaların yenilenmesi için bin konutluk arsa ürettik"



Daha önceden Kırşehir'in bütün bölgelerine jeofizik çalışmalarına başladıklarını belirten Ekicioğlu, "İller bankası vasıtasıyla geçen yıl 450 noktada numune aldık. Kırşehir'in jeofizik raporunu çıkardık. Bununla birlikte inşaat mühendisleri ve mimarlar odasıyla birlikte yapılaşmanın nasıl olmasını araştırdık. Şehir merkezinde eski binaların yenilenmesi için bin konutluk bir arsa ürettik. Bu arsaları da hiçbir ticari gelir elde etmeksizin kentin merkezindeki 50-60 yıllık binaların yenilenmesi için çalışmalarımızı hazırladık. Allah korusun, olası depremlerde oluşacak bina yıkımlarının önüne geçmek için şehirdeki eski binaların yerine daha sağlam binalar kazandırmak istiyoruz" dedi.



Yapılan eserle insanların daha bilinçli olacağını söyleyen Selahattin Tunçbilek isimli bir vatandaş ise "6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz çok büyük zararlara sebep olan depremden kaynaklı hepimiz hem kalben hem vicdanen büyük sıkıntılar yaşadık. Oradaki vatandaşlarımızın yaşadıklarını birebir yaşadık. O sorunlarla mücadele ettik. İnsanlarımıza yardımcı olabilmek için sürekli onlara yardım kampanyaları başlattık, yardımda bulunduk. Kimisi maddi, kimisi de bölgeye giderek taşların altına ellerini soktu. Bu eser, yaşamış olduğumuz o büyük sıkıntıyı hatırlatmak adına yapılmış. Bu eserle inanıyoruz ki, buradan gelip geçen insanlar bu eseri görecekler ve her gün hatırlayacaklar" ifadelerini kullandı.



Meydana dikilen deprem anıtına vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı.