Tokat'ta 50 kaçak göçmen yakalandı: Üzerlerinden kimlik çıkmayan kaçak göçmenler rakamlarla isimlendirildi

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden bir kamyonda kaçak göçmen olduğu istihbaratını aldı.



D100 karayolunda Ş.A. idaresindeki kamyon takibe alındı. Erbaa bölge trafik istasyonu önünde ekipler tarafından durdurulan kamyonda yapılan aramada 3'ü Pakistan uyruklu, 47'si Afganistan uyruklu olmak üzere 50 kaçak göçmen yakalandı.



Göçmenlerin üzerlerinden isimlerinin tespit edilebileceği kimlik çıkmadı. Kaçak göçmenler işlemlerinin yapılabilmesi için ellerine tutuşturtulan rakamlarla isimlendirildi. Kamyon şoförü Ş.A. adli işlemlerin ardından tutuklandı. Yakalanan 50 kaçak göçmen ise Göç İdaresine teslim edildi.