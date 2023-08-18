Ağrı’da yaz kurslarına katılan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, yaz kurslarının öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağladığını söyledi.



Kurslarda Matematik, İngilizce, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri verildiğini belirten Kökrek, “Öğrencilerimiz yaz tatillerinde eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladılar. Kurslarımızda bilimsel, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin matematik dersine ilgilerini artırarak matematik dersi okuryazarlığının güçlendirilmesi ve matematiğin günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağladık. Öğrencilerimize İngilizce dersini sevdirmek, eğlenceli ve bilimsel etkinlikler ile öğrencilerdeki yabancı dil öğrenme becerilerini geliştirdik. Öğrencilerin dil ve edebiyat becerilerini güçlendirdik. Öğrencilere bilimsel beceriler yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı verdik” dedi.





Kökrek, kursların 1 Eylül 2023 tarihine kadar devam edeceğini ifade ederek, “Sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan günümüz dünyasında eğitim ve öğretim faaliyetleri durağan değil kendini değiştiren, geliştiren ve yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle her zaman diliminde yapılabilen bir faaliyet haline gelmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızın genel ve özel amaçlarına uygun olarak açtığımız yaz dönemi kurslarında, öğrencilerimizdeki öğrenme eksiklerini gidermek istedik” diye konuştu.Kökrek, tamamlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılında il genelinde ortaokul ve lise düzeylerinde 291 kurs merkezinde 2830 öğretmenin görev aldığı 6081 DYK kursu açıldığını, bu kurslara 78627 öğrencinin katıldığını ve kursların başarıyla tamamlandığını da sözlerine ekledi.