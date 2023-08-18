Ağrı’da yaz kurslarına katılan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, yaz kurslarının öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağladığını söyledi.
Kurslarda Matematik, İngilizce, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri verildiğini belirten Kökrek, “Öğrencilerimiz yaz tatillerinde eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladılar. Kurslarımızda bilimsel, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin matematik dersine ilgilerini artırarak matematik dersi okuryazarlığının güçlendirilmesi ve matematiğin günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağladık. Öğrencilerimize İngilizce dersini sevdirmek, eğlenceli ve bilimsel etkinlikler ile öğrencilerdeki yabancı dil öğrenme becerilerini geliştirdik. Öğrencilerin dil ve edebiyat becerilerini güçlendirdik. Öğrencilere bilimsel beceriler yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı verdik” dedi.