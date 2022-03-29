Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken vefat eden bir hastanın yakınlarının darbettiği Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanları Ahi Polis Merkezi'ne şikayet başvurusu yaptı.

Şikayetin ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma kapsamında 2 hasta yakını "Kamu görevlisine karşı yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltına alındı.

Ahi Polis Merkezi'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken vefat eden bir hastanın yakınlarının saldırısı sonucu doktor sağlık çalışanları hafif yaralanmıştı.