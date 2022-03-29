Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 20:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS 2022 sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Peki, MBSTS sonuçları nereden sorgulanır?
Mart ayında gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına giren adaylar sonuçlarını 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren sorgulayabiliyorlar.
MBSTS sonuçları açıklandı
12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2022-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
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