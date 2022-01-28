Kırşehir'de vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, binalarda oluşan sarkıtlar ve kar kütlelerine karşı uyarılıyor.

İtfaiye ekipleri de güvenlik önlemi alarak binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını ve 25 santimetre kalınlığındaki kar kütlelerini temizliyor.

Terme, Lise ve Ankara caddeleri ile bunlara bağlı sokaklar başta olmak üzere tehlike oluşturan sarkıtları temizleyen ekipler, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ilettiği bölgelerde de çalışma yapıyor.