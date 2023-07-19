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Güncel
AA 19.07.2023 17:37

Kırşehir'de beton, kum, çakıl ve maden cevheri taşıyan çalışanlar bilgilendirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte beton, kum, çakıl ve maden ocakları çalışanları ile işletme yöneticilerini bilgilendirdi.

Kırşehir'de beton, kum, çakıl ve maden cevheri taşıyan çalışanlar bilgilendirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, trafikte yük taşımacılığı işi yapanlara yönelik ekiplerin eğitim çalışmalarını sürdürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada jandarma trafik ekiplerince, izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılmaması, kara yolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek şekilde yükleme yapılmaması, yükün kara yoluna düşecek ve dökülecek şekilde olduğunda branda ile kapatılması, çekici ve kamyonlarda ölümlü kazaya sebebiyet vermemek için arka koruma tertibatı takmaları konusunda kentteki beton, kum, çakıl ile maden ocakları çalışanları yönelik bilgilendirme ve eğitim verildiği belirtildi.

İl Özel İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile 61. Karayolları Şube Şefliği ekiplerinin de eğitimlere katkı verdiği, firma yöneticilerine de çeşitli uyarılar yapıldığı ifade edildi.

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