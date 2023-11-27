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Güncel
AA 27.11.2023 17:18

Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu, kamu malına zarar verme, güveni kötüye kullanma ve bilişim yoluyla hırsızlık" suçlarından aranan şüpheliler tespit edildi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari yakalandı.

Firariler A.K, F.Y, S.Ü, Ş.K, H.K ve D.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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