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Güncel
AA 25.09.2024 20:07

Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda peş peşe giden 3 hafif ticari aracı Ortaköy yol kavşağında durdurdu.

Araçlarda, Ankara'ya götürüldükleri öğrenilen ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ö.T.G, M.K, C.K. ve H.U.Ö. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, C.K. ve Ö.T.G çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.U.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayda kullanılan 3 hafif ticari araç ise "amaç dışı kullanım" gerekçesiyle idari işlem yapılarak yediemin otoparkına çekildi.

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