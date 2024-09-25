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Güncel
AA 25.09.2024 19:41

Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda "tefecilik" suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

İlçedeki bazı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 6 ikamet ve 4 iş yerinde arama yaptı.

Aramada, Kalaşnikof marka piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, çeşitli ebatlarda 165 fişek, 16 kişi üzerine düzenlenmiş toplam tutarı 7 milyon 500 bin lira olan 16 senetli araç satış sözleşmesi, 2 kişi üzerine düzenlenmiş toplam tutarı 2 milyon 425 bin lira olan 2 senet, 60 bin liralık çek, içinde notlar bulunan 3 ajanda, üzerinde alacak verecek notlarının bulunduğu evrak ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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