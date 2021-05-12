Kırmızı renk tonunun baskın güzelliği ile yaylaların göz bebeği, fotoğrafçıların ilgi odağı Şakayık çiçekleri, Mayıs ayının ortalarında tüm güzelliği ile görsel şölen sunmaya başladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünün bahçelerinde açan Şakayıklara konarak nektar alan arıların mesaisi ise görenlerin ilgisini çekti.

