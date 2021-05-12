Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırmızı şakayıkların açmasıyla arıların nektar mesaisi başladı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünün bahçelerinde açan Şakayıklara konarak nektar alan arıların mesaisi ise görenlerin ilgisini çekti.
Kırmızı renk tonunun baskın güzelliği ile yaylaların göz bebeği, fotoğrafçıların ilgi odağı Şakayık çiçekleri, Mayıs ayının ortalarında tüm güzelliği ile görsel şölen sunmaya başladı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünün bahçelerinde açan Şakayıklara konarak nektar alan arıların mesaisi ise görenlerin ilgisini çekti.
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