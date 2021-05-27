Kaza, dün akşam 17.30 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 16 ACA 594 plakalı motosiklet sürücüsü kırmızı ışık ihlâli yapınca, yan taraftan gelen T.G'nin kullandığı 16 R 1645 plakalı otomobil ile çarpıştı.Çarpışma sonucu aracın camına fırlayan S.T. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada trafik durma noktasına gelirken, geniş güvenlik tedbiri alan polis ekipleri bir süre trafiği tek şeritten ilerletti. Motosiklet ve otomobil çekici ile otoparka çekildi. Kaza sonrası araçların çekilmesi ile trafik normale dönerken, kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.

