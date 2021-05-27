Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 3 bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre etil alkol, 5 litrelik 550 bidon, 1 tonluk 9 tank ile 500 litre kapasiteli damıtma makinesi ve 2 pompa ele geçirildi.
Şüphelilerin, 300 litre sahte etil alkolü 5 litrelik bidonlara doldurduğu ve araçla piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi.
Depo sahibi L.İ. ile M.Y.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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