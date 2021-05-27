Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Y.G'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen, aralarında yüzbaşı ile muvazzaf astsubay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 8 kişinin yakalanması için Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daha önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Y.G. ile astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A, sözleşmeli erler H.Ş, E.B, T.Y. ile eski askeri öğrenciler E.Ç. ve İ.Y.B. gözaltına alındı.

Trabzon'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.