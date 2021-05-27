Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bilecik'te Yusuf Ç.'nin kullandığı otomobil, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı önünden şehir merkezi istikametine U dönüşü yaptığı esnada Özgür T. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür T, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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