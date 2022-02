Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kursta kentteki arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Aksoy, konuşmasında, Istrancalar'ın zengin floraya sahip olduğunu söyledi.

Üretilen balının da Türkiye'de sayılı ballar arasında bulunduğunu ifade eden Aksoy, kentte arıcılığı daha yaygın hale getirmek istediklerini belirtti.

Mevcut kovan sayısını, ürün desenini, meşe balı üretimini arttırmayı ve markalaşmasını hedeflediklerini aktaran Aksoy, "İlçemizde ihtiyaç duyulan bal üretim tesisinin oluşturulması, arı hastalıkları ile mücadelenin önemi konularında üreticilerimize bilgi verilmesi amacıyla arıcılık kursumuzu başlattık. Istrancalar zengin bitki florasına sahip. " diye konuştu.

Kırklareli'nin arı yetiştiriciliğinde cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bölgemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok zengin. Trakya arısı diğer bölge arılarına göre daha uzun ömürlü ve verimli olması nedeniyle ülkemiz ve bölgemiz bal üretimi açısından aktif ve önemli bir rol oynuyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar çiftçi eğitimine vermiş olduğumuz önemin bir göstergesidir. İl müdürlüğü olarak her zaman ve her yerde çiftçilerimizin yanında ve hizmetindeyiz. Kovan, çerçeve, güneş enerji sistemi, bal paketleme, bal süzme gibi arıcılık ile ilgili birçok konuda bakanlığımız tarafından yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Her üreticinin de bu desteklerden yararlanmalarını istiyoruz."

Aksoy, kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verileceğini bildirdi.