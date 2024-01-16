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Güncel
AA 16.01.2024 10:37

Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik 1-11 Ocak tarihlerinde 15 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 121 kök kenevir, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin Türk lirası ele geçirildi.

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