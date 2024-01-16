Hafif Yağmurlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.01.2024 09:57

Amasya'da 105 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekiplerince 105 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da 105 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda, H.S. ile M.D'nin kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, şişelere doldurulmuş 105 litre sahte içki, 7 adet aroma verici sıvı, 1 adet alkol yoğunluğunu ölçmede kullanılan derece ölçer ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
10:48
AK Parti'de yerel seçim görüşmeleri
10:44
İsrail güçleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı
10:43
Avustralya'da kamusal alanda 'Nazi selamı' veren kişi hapis cezasıyla karşı karşıya
10:41
Kuzey Kore lideri, Güney'in yeni anayasada "değişmez baş düşman" olarak tanımlanmasını istedi
10:36
Yerel seçimde adaylık başvuru süreci belli oldu
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi ölü, 30 kişi yaralı
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi ölü, 30 kişi yaralı
FOTO FOKUS
ANKA’da başroldeydi: NATO’dan teklif aldı
ANKA’da başroldeydi: NATO’dan teklif aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ