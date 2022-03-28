Kırklareli’nde düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizliler Derneği Kırklareli Şubesinde Hamsi Festivali düzenlendi.

Özgülük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festivalde vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi.

Düzenlenen festivale Kırklareli Valisi Osman Bilgin, parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalde konuşan dernek başkanı Salim Küçük daha önce küçük çapta bir festival yaptıklarını belirterek bu sene vatandaşlara 1 ton hamsi ikram ettiklerini söyledi.