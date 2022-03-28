Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli’ndeki Hamsi Festivali'nde 1 ton hamsi dağıtıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli’nde düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı.
Kırklareli’nde düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 1 ton hamsi dağıtıldı. Karadenizliler Derneği Kırklareli Şubesinde Hamsi Festivali düzenlendi.
Özgülük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festivalde vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi.
Düzenlenen festivale Kırklareli Valisi Osman Bilgin, parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Festivalde konuşan dernek başkanı Salim Küçük daha önce küçük çapta bir festival yaptıklarını belirterek bu sene vatandaşlara 1 ton hamsi ikram ettiklerini söyledi.
Etiketler: Kırklareli
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