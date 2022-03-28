Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.
Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Kaya, dün gece kayboldu.
Kaya'dan haber alamayan ailesi jandarmaya başvurdu.
Kaya'nın bulunması için çalışma başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, yaşlı adamı belde yakınlarındaki kırsal alanda buldu.
Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Edirne AFAD Jandarma Genel Komutanlığı
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