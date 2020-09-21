Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yüzlerce leyleğin göç yolculuğu
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde leylekler, sürüler halinde güneye doğru göç etmeye başladı.
İlkbaharın ilk günlerinde sıcak iklimleri kendilerine mesken tutan leylekler, bu kez sonbaharın gelmesiyle sıcak memleketlere kanat çırpmaya başladı.
Yavruları ile birlikte sürüler halinde ahenkle süzülen leylekler, gökyüzünde görsel şölen sundu.
Yüzlerce leyleği görenler cep telefonu kameralarıyla leyleklerin göç yolculuğunu kaydetti.
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