İlkbaharın ilk günlerinde sıcak iklimleri kendilerine mesken tutan leylekler, bu kez sonbaharın gelmesiyle sıcak memleketlere kanat çırpmaya başladı.

Yavruları ile birlikte sürüler halinde ahenkle süzülen leylekler, gökyüzünde görsel şölen sundu.

Yüzlerce leyleği görenler cep telefonu kameralarıyla leyleklerin göç yolculuğunu kaydetti.