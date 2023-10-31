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Güncel
AA 31.10.2023 17:08

Kırklareli'nde vergi rekortmenleri ödüllendirildi

Kırklareli'nde vergi rekortmenleri ödüllendirildi.

Kırklareli'nde vergi rekortmenleri ödüllendirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor coğrafyada bölgesinin güvenli limanı olmayı başardığını ifade eden Ilık, "Göreve geldiğimiz 2018'de 180 milyon dolar olan ihracatımızı, 2022'de 343 milyon dolara yükselttik" dedi.

Tüm yatırımcılara teşekkür eden Ilık, Türkiye'nin gelişimi ve kalkınması için daha fazla çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Birol Ekici, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Defterdarı Cem Öksüz tarafından vergi rekortmenlerine plaket verildi.

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