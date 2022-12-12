Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltında
Kırklareli'nde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketlerde bulunan S.K, A.D, E.K, C.B. ve U.S'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada 3 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 15 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Uyuşturucu
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