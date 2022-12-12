Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 05:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kullanılmayan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki kullanılmayan dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan ve kullanılmadığı ifade edilen dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer işletme ve apartman dairelerine sıçramadan söndürdü.
Yangında, iş yerinde bulunan eşyalarda hasar oluştu.
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