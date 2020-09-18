İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, operasyonda şüpheli T.T'nin evinde arama yaptı.

Aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yüzük, kolye ucu, haç, bilezik, zil, broş ve kadehten oluşan 49 parça tarihi eser ile dedektör ele geçirildi.

Şüpheli T.T, ''Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan gözaltına alındı.