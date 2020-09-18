Haber Giriş: Kaynak: AA
TCG Gediz fırkateyni Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gediz fırkateyninin Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da kullanıldı.
Son Haberler
- 11:46
- 11:38
- 11:43
- 11:33
- 11:16
Sıradaki Haber
En hızlı güvercinin sahibine "altın kemer" armağan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz