Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi TOKİ Camisi'nin önünde park halindeki 41 HF 034 plakalı tankerdeki sızıntının gaz kaçağı olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Bu sırada tankerin şoförü Nurettin Güngör, aracın yanına gelerek tankerde oksijen olduğunu belirtti.
Güngör, ardından tankerde oluşan basıncı azaltarak, sızıntıyı önledi.
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