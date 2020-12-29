Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi TOKİ Camisi'nin önünde park halindeki 41 HF 034 plakalı tankerdeki sızıntının gaz kaçağı olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada tankerin şoförü Nurettin Güngör, aracın yanına gelerek tankerde oksijen olduğunu belirtti.

Güngör, ardından tankerde oluşan basıncı azaltarak, sızıntıyı önledi.