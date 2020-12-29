2021 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı. 2021 Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı.

Toplantı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kameraların karşısına geçti.

Buna göre 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, bekar ve çocuksuz olanlar için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira oldu.

Evli ve 3 çocuklu 3 bin 13 lira alacak

3 çocuklu ve evli işçi, 3 bin 13 lira 72 kuruş alacak. 2021 yılı asgari ücret enflasyonun yaklaşık 7 puan üzerinde belirlendi.

"18 yılda net asgari ücret yaklaşık 1,5 kat arttı"

Bakan Selçuk, asgari ücretin geçen yıla göre 500 lira arttığını, yüzde 21,56 oranında yükseldiğini söyledi.

Selçuk, 2002'de 184 lira olan net asgari ücretin 2020'de 2 bin 324 lira 71 kuruşa yükseldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Böylelikle Ocak 2020 itibarıyla 18 yılda net asgari ücret, reel olarak/yani enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık 1,5 kat arttı. 2019'da gerçekleşen enflasyonun 5,8 puan üzerinde yüzde 26, 2020'de gerçekleşen enflasyonun 3,2 puan üzerinde yüzde 15,03 oranında bir artış sağladık."

Asgari ücret tespiti ile sadece çalışma hayatındaki ücret politikaları için bir seviyenin belirlenmediğini belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Sosyal güvenlik primlerinden vergi ve idari para cezalarına, sosyal yardımların kapsamından asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanıyor. Diğer taraftan asgari ücretin artış oranı, istihdamı ve kayıt dışı ekonomiyi, fiyat istikrarını ve üretim-tüketim dengesini, yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir."

Türk-İş: İşçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren ve hükümet kesimi temsilcilerinin net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini beklediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret daha tepsit edilirken eksiktir. Bugünün geçim şartlarına bile yetmeyecek oranda bir rakam tespit edilmiştir. İnsan onuruna yaraşır bir ücret, bizim de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin en önemli maddelerinden birisi olarak yer almaktadır."