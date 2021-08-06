Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Valiliğince orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos tarihine kadar yasaklanmasının ardından kentteki Karahıdır ve Walldorf korusu girişlerini kapatarak, uyarı levhaları astı.

Ekipler, zaman zaman ormanlık alanda denetimlerde bulunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle özellikle yangına neden olabilecek atıkların toplanması amacıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, ormanlık ve mesire alanlarında yangın riskini arttıran kırık cam parçalarını topladı.