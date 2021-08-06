Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelinin, kaçak yollardan gittiği Mersin'deki adresi tespit edildi.
Jandarmanın operasyonuyla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Jandarma Genel Komutanlığı Mersin
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