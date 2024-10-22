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Güncel
AA 22.10.2024 10:53

Kırklareli'nde onaylı süt çiftliklerinde denetim yapıldı

Kırklareli'nde "Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası" almaya hak kazanan süt işletmeleri denetlendi.

Kırklareli'nde onaylı süt çiftliklerinde denetim yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliğine Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi kapsamında Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almaya hak kazanan işletmelerde denetimde bulundu.

Denetimlerde ekipler, süt işletmelerinden çiğ süt numuneleri aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, numuneler üzerinde bakteri ve biyolojik hücre sayısı ölçümü yapılacağını belirtti.

Onaylı süt çiftliği sayısının artması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karaca, kentte sertifika sahibi 31 işletmenin yer aldığını kaydetti.

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Kırklareli Denetim Tarım ve Orman Bakanlığı
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