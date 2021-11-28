Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Mestan Sedes idaresindeki 39 AAY 570 plakalı otomobil, Kepirtepe mevkisinde M.A. yönetimindeki 06 FT 6645 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Sedes ile otomobilde bulunan Ceren Ersoy hayatını kaybetti. Cesetler, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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