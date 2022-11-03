Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi'nde bulunan bir inşaatın şantiye alanındaki konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: Kırklareli Yangın İtfaiye
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