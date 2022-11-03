Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede 2022 yılı nisan ve eylül ayları arasında yer mayınları ve patlamamış mühimmatlar sivillerde büyük kayıplara sebep oldu.

Mayınlara ilişkin ülkedeki savaşan taraflardan herhangi birine yönelik suçlama yapmazken, hükümet ve İran destekli Husiler daha önceki açıklamalarında karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu.

Ayrıca yetkililer, ülkede yaşanan savaştan dolayı birçok bölgeye iki milyondan fazla mayın yerleştirildiğini açıklamıştı.