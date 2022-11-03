Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Yemen'de 5 ay içinde mayınlardan dolayı 95 sivil öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Birleşmiş Milletler, Yemen'deki mayın patlamaları sebebiyle 5 ayda 95 sivilin hayatını kaybettiğini, 248 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede 2022 yılı nisan ve eylül ayları arasında yer mayınları ve patlamamış mühimmatlar sivillerde büyük kayıplara sebep oldu.
Mayınlara ilişkin ülkedeki savaşan taraflardan herhangi birine yönelik suçlama yapmazken, hükümet ve İran destekli Husiler daha önceki açıklamalarında karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu.
Ayrıca yetkililer, ülkede yaşanan savaştan dolayı birçok bölgeye iki milyondan fazla mayın yerleştirildiğini açıklamıştı.
Etiketler: Yemen
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