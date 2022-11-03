Nijerya'da terör örgütü IPOB üyesi 10 kişi yakalandı
Nijerya'nın güneyindeki Delta eyaletinde terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 10 kişi yakalandı.
Delta Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Bright Edafe, yaptığı açıklamada, eyaletin Asaba bölgesinde bir kişinin kaybolması üzerine polisin operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 10 IPOB üyesinin yakalandığını kaydeden Edafe, teröristlere ait 51 silah, el bombası ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
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