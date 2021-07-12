Edirne'de sınır kapısından yurda giriş yapan Orhan Aydeniz idaresindeki WMLPY 57 plakalı otomobil, Kuvvet Deresi mevkisinde aynı yönde giden Selami Tuysuz'un kullandığı 1 UKX 036 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Tuysuz, ambulansla Havsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada otomobilden yola saçılan gurbetçilerin bavulları, görevlilerce toplandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri çevreye yayılan araç parçalarını temizledi.

Gurbetçilere yola çıkmadan uyuyun uyarısı

Sürücü Aydeniz, gazetecilere, Tuysuz'un kullandığı otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra önüne geldiğini ve kendisinin de bu otomobile çarptığını söyledi.

Kazadan sonra hemen otomobile koştuğunu anlatan Aydeniz, ancak Tuysuz'u yaraları nedeniyle araçtan çıkaramadığını ifade etti.

Gurbetçilere uyarılarda bulunan Aydeniz, "Lütfen arkadaşlar yola çıkmadan önce mutlaka yatın. Ben Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra bir otele gidip uyudum." dedi.