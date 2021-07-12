Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bentbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden "dil düşürmek" suretiyle 1 yarım altın, 1 alyans yüzük ve kumbara içerisinde 250 liralık bozuk para çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, 70 iş yeri ve apartmana ait toplam 140 saatlik güvenlik kamera kaydı ve MOBESE kameralarını inceleyerek hırsızlığın araçla Şanlıurfa'dan Malatya'ya gelen 3 kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit etti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.