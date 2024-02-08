Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" suçundan 408'er yıla kadar hapsi istenen sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.A. ile avukatlar katıldı. Diğer tutuksuz sanık R.K. ve O.K. katılmazken, aynı olaya karıştığı tespit edilen sanık A.C'nin dosyası birleştirildi.

Sanık H.A, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Göçmen kaçakçılığı suçuna karışmadığını ileri süren H.A, yaşanan olayla hiçbir alakasının bulunmadığını iddia etti.

Yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik bunalımda olan bir arkadaşına destek olmak amacıyla İstanbul'dan Edirne'ye gittiğini ifade eden H.A, gece saatlerinde gezerek İstanbul'a dönmek amacıyla köy yollarından Kırklareli'ne ulaştıklarını belirtti.

Kofçaz yolunda düzensiz göçmenlerin yakalandığı sıralarda tesadüfen oradan geçtiğini, öncülük görevinin bulunmadığı öne süren H.A, "Gece 4 civarı arkadaşımla İstanbul'a dönmek üzere Edirne'den yola çıktık. Kafa dağıtmak amacıyla hemen dönmek istemedik. Gezerek dönmek istediğimiz için köy yollarını kullanarak Kırklareli'ne geldik. Kırklareli'ne Kofçaz yolundan çıktık ve oradan İstanbul'a gidecektik. Benim öncülük ya da artçılık gibi görevim yok. Diğer sanıkların da hiçbirini tanımıyorum." şeklinde savunma yaptı.

H.A, daha önce de göçmen kaçakçılığı suçundan yargılandığını ve beraat ettiğini söyledi.

Avukatların da savunmalarının ardından dosyaya dahil edilen tutuksuz sanık A.C'nin de bir sonraki celse hazır edilmesi için talimat yazılmasına karar verildi.

Duruşma ertelendi.

İddianameden

R.K'nin, yönetimindeki kamyon ile 51 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için 60 bin liraya anlaştığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 25 Eylül'de asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

H.A'nın kullandığı otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü, kamyonda sürücünün yanında O.K'nin de olduğu kaydedilen iddianamede, kamyon kasasında sınır bölgesine götürülmek üzere farklı uyruklardan 51 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

İddianamede, H.A, R.K. ve O.K. hakkında her bir düzensiz göçmen için 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.