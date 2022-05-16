Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde dolu yağışı bazı tarımsal alanlara zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Dolu kırsalda etkili oldu.
Kısa süren dolu yağışı daha sonra sağanağa döndü.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü söyledi.
Dolu yağışının meyve ağaçları ile diğer ekili alanlara zarar verdiğini ifade eden Aksoy, "Çiftçilerimize geçmiş olsun. Yağış sonrası ekiplerimiz hemen çalışmalarına başladı." dedi.
Etiketler: Kırklareli Yağış
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