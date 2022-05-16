Dolu kırsalda etkili oldu.

Kısa süren dolu yağışı daha sonra sağanağa döndü.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolu yağışının meyve ağaçları ile diğer ekili alanlara zarar verdiğini ifade eden Aksoy, "Çiftçilerimize geçmiş olsun. Yağış sonrası ekiplerimiz hemen çalışmalarına başladı." dedi.