Dün, Nergis Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan Ç, silahla bacağından vurulmuştu.

Polis ekipleri silahla ateş eden şüpheli V.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

V.Ü, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü.