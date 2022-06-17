Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde çıkan silahlı kavganın şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı.
Dün, Nergis Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan Ç, silahla bacağından vurulmuştu.
Polis ekipleri silahla ateş eden şüpheli V.Ü'yü gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.
V.Ü, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Kırklareli
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