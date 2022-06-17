Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çipras Miçotakis'i eleştirdi: Dış politikada izlenen yol Yunanistan'ı güvensizlik ortamına soktu
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA lideri Aleksis Çipras, hükümetin dış politikasını eleştirerek uyarıda bulundu. Çipras, "Umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız" dedi.
Çipras, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun, Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu açıkladı.
Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, artık krizin parçası haline geldiğini, Doğu Akdeniz’in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştüğünü söyledi.
Çipras " Aslında korunmasız bir karakola dönüştük. Umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız" dedi.
Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini de dile getirdi.
Etiketler: Doğu Akdeniz Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
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