Çipras, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun, Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu açıkladı.

Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, artık krizin parçası haline geldiğini, Doğu Akdeniz’in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştüğünü söyledi.

Çipras " Aslında korunmasız bir karakola dönüştük. Umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız" dedi.

Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini de dile getirdi.