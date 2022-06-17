Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil teybine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta, dedektör köpeği "Uygun" ile yapılan aramada, otomobil teybi içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (29) ve Y.Ö'nün (52) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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