Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de oyuncak ayıya gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oyuncak ayının içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine şüpheli M.C'nin evinde arama yaptı.
Ekipler, evde normalden daha ağır olduğunun belirlenen oyuncak ayının içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca buldu.
Tabanca incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü, M.C. gözaltına alındı.
Etiketler: Osmaniye
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