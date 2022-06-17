İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye otoparkı ve bir liseden bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.